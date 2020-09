Ho-mobile scuote il mercato con un’offerta senza precedenti: 200 giga al mese

La compagnia di telefonia mobile, ho-mobile, irrompe sul mercato italiano con un’offerta senza precedenti: 200 giga di dati al mese.

Il gestore telefonico Ho-mobile, in Italia appoggiato per il momento a Vodafone, punta a farsi largo in un mercato agguerrito come quello della telefonia mobile. Negli ultimi anni l’ingresso di Iliad (compagnia francese) ha scompaginato gli equilibri con offerte al ribasso che hanno costretto le compagnie storiche ad adeguarsi per non perdere clienti. Adesso la Ho-mobile punta a fare il medesimo percorso, al fine di ritagliarsi una fetta di utenti.

L’approccio delle due compagnie è stato in ogni caso differente. Iliad ha puntato su un marketing aggressivo, inondando i media di spot pubblicitari e offrendo dei contratti mensili a prezzo irrisorio per l’offerta che proponeva. Ho-mobile, invece, sta lavorando in sordina, con offerte che sono sia onnicomprensive sia dedicate esclusivamente al traffico dati. Proprio queste ultime potrebbero essere quelle che gli permetteranno di conquistare una fetta di clienti.

Ho-mobile: l’offerta dati senza precedenti

Come spiegato sopra, l’offerta che potrebbe incuriosire i clienti è quella dedicata al traffico dati. In questa categoria, Ho-mobile ha due offerte che potrebbero ingolosire molti. La prima riguarda un traffico dati mensile di 100 giga per 12,99 euro al mese. L’altra invece è un’offerta da 200 giga al mese per 19,99 euro. Entrambe le offerte non prevedono l’inclusione di sms (divenuti quasi inutili con internet) e chiamate.

L’assenza dei minuti potrebbe essere uno scoglio per alcuni, anche se con 200 giga al mese è possibile chiamare chiunque tramite le app che lo consentono. In ogni caso l’offerta sembra proprio dedicata a chi è interessato alla rete, visto che la compagnia propone uno sconto di 10 o 15 euro con l’acquisto di un router dedicato.

Ecco le due offerte nel dettaglio:

ho-mobile 100GB

100GB di traffico dati sotto rete 4G Basic (ossia fino a 30Mbps)

COSTO: 12,99€ al mese invece di 14,99€

COSTO SIM: 0.99€

COSTO ATTIVAZIONE: 9.00€

Prima ricarica obbligatoria: 13,00€

Totale di 22,99€

ho-mobile 200GB

200GB di traffico dati sotto rete 4G Basic (ossia fino a 60Mbps)

COSTO: 19,99€ al mese invece di 14,99€

COSTO SIM: 0.99€

COSTO ATTIVAZIONE: 9.00€

Prima ricarica obbligatoria: 20,00€

Totale di 29,99€

Bisogna precisare che le offerte in questione sono valide solamente per i nuovi clienti, dunque non è previsto nel prezzo la portabilità del numero.