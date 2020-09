Harry Styles è in Italia: dove si trova, perché e quanto resterà?

Il cantante di Watermelon Sugar, Harry Styles è stato avvistato in Italia.

Harry Styles, ex cantante della boyband degli One Direction si trova in Italia. Le fan staranno impazzendo di gioia, ma sappiate che il bel cantante di Watermelon Sugar è blindatissimo in una villa di lusso. Come mai Harry è nel nostro Paese e dove si trova di preciso?

Dove si trova Harry Styles?

Harry Styles, ex 1D pare sia atterrato a Napoli nella mattinata di ieri, 21 settembre, e i fan che lo hanno avvistato in giro per la città hanno confermato la cosa. Pare che il cantante si trovi in Costiera Amalfitana per la precisione per girare un video di un suo nuovo singolo. Non sappiamo se tratto dal suo album attuale o se sia un progetto che preannuncia qualcosa di nuovo.

Il video di sign of the time di harry styles

L’ex One Direction a Maiori in Costiera Amalfitana

Grazie a Fanpage sappiamo però che Harry Styles si trova a Maiori, sul Golfo di Salerno, in una villa super blindata, esattamente come il set. Per questo non si trovano foto del cantante di Golden mentre è impegnato nel girare il video (Per altro pare proprio della canzone Golden). Sappiamo però che ha noleggiato una Vespa, molto probabilmente proprio per il video.

La location prescelta, Maiori, come abbiamo detto si trova nel Golfo di Salerno ed è una piccola perla di rara e unica bellezza. Qui si trova la spiaggia più lunga di tutta la Costa di Amalfi e, per altro, è caratterizzata da una spiaggia di sabbia scura di origini vulcanica. Accanto a questo lido da sogno ci sono anche altre location pazzesche come Capo d’Orso, Cala Bellavia e la Spiaggia di Glauco.

Quanto si fermerà Harry Styles in Italia?

Questa è una domanda a cui ancora non sappiamo rispondere. Se il video che deve girare Harry Styles prevede come set solo l’Italia potrebbe essere che il cantante si fermi qui per almeno una settimana. Se invece si tratta di poche scene potrebbe essere che il cantante di Sign Of The Time lasci Napoli in pochissime ore.