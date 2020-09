Grande Fratello, Balotelli in collegamento: l’accusa a Fausto Leali

Mario Balotelli ha preso subito le difese del fratello Enock dopo il video collegamento a Grande Fratello: ecco la risposta a Fausto Leali

Collegamento in video per l’attaccante italiano Mario Balotelli. L’ex Inter e Milan ha fatto sentire la sua vicinanza al fratello Enock, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello. Così subito ha attaccato: “Fausto Leali è ignorante non razzista”, dopo le accuse del cantante nei confronti del fratello. Il loro rapporto è davvero genuino e così SuperMario ha svelato: “Enock è quello tra le due famiglie che amo di più, senza togliere niente a nessuno. Ma è un mio amico, è il mio sangue è mio fratello, guai chi me lo tocca. Sei stato un gran signore per quello che ti è successo, hai dato un insegnamento anche a me”.

Grande Fratello, il pensiero di Balotelli

Così subito Mario Balotelli ha continuato ad esprimere il suo punto di vista: “Nel mondo secondo me non ci sono troppi razzisti, il problema è solo l’ignoranza. Io non giudico le persone che non conosco, io sono convinto che Fausto non sia razzista, io penso sia solo da ignoranti”. Infine, ha risposto anche alla domanda provocatoria di Antonella Elia: “Non sono tipo da gossip, Dayane la conosco e la saluto e dico anche le che le voglio bene”.