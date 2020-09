Grande Fratello, Balotelli non ci sta e non parla di Dayane Mello

Un rapporto speciale tra Mario Balotelli e il fratello Enock concorrente del Grande Fratello: il calciatore zittisce Antonella Elia per Dayane Mello

Aspettando la squadra del futuro, Mario Balotelli è stato ospite in video collegamento del Grande Fratello. L’attaccante italiano ha mostrato così vicinanza al fratello Enock Barwuah, parlando anche di alcune dinamiche private. Dayane Mello, inoltre, aveva svelato nei giorni scorsi di avere un legame speciale con il centravanti ricordando così al fratello Enock dei momenti importanti vissuti insieme tra i due. Subito sui social è arrivata la reazione del calciatore dicendo che sono davvero bugie: “Io sono qua per mio fratello, non sono qua per gossip o per le storie passate. Le voglio bene, la saluto volentieri”, la sua risposta dopo la domanda provocatoria dell’opinionista Antonella Elia.

Grande Fratello, il rapporto di Balotelli con Enock

Mario ed Enock sono molto legati dopo che i due furono separati tantissimi anni fa per essere affidati ai servizi sociali. I due trascorrono spesso le giornate insieme quando possono giocando a Playstation e divertendosi in compagnia di amici. Un collegamento davvero importante per Enock per il fratello maggiore Mario, che aspetta una chiamata importante dopo l’esperienza non tanto entusiasmante in Serie A con la maglia del Brescia.