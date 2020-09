Primi giorni e primi attacchi nella nuova edizione del Grande Fratello. Elisabetta Gregoraci è stata duramente criticata da Fulvio Abbate

Primi problemi per Elisabetta Gregoraci. Dopo i primi giorni di convivenza l’ex moglie di Flavio Briatore è stata duramente attaccata da Fulvio Abbate. Il motivo? L’immunità raggiunta insieme a Denis Dosio visto che i due sono stati tra i più votati della settimana dagli altri coinquilini. Così lo scrittore e giornalista 63enne ha criticato la conduttrice definendola senza peli sulla lingua “una larva“.

Grande Fratello, l’attacco alla Gregoraci: “Una larva”

Successivamente lo stesso Abbate ha spiegato durante la chiacchierata con Stefania Orlando: “Mi hanno stupito tutte queste opportunità date a Elisabetta, è stata abbastanza invisibile”. Poi ha aggiunto: “Finora la percezione che si aveva di Elisabetta era che entrasse come Cleopatra sul baldacchino e invece finora è una larva”. Così il filmato ha infastidito la Gregoraci che ha risposto stizzita: “Cosa devo fare per te? Il jolly della situazione? Non è che ti devo fare un balletto ogni giorno solo per te…Penso di essermi integrata bene se i compagni mi hanno dato questo voto”. Abbate, infine, ha semplicemente ribadito: “La tua presenza è stata indicata come la più luminosa invece ti ho visto semplicemente sottotraccia”.