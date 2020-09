Gerry Scotti vittima di un’esperienza choc: “Sono svenuto dal dolore”

Gerry Scotti rivela cos’è veramente successo dietro le quinte di Tu si que vales, dopo che Belen Rodriguez lo ha ripreso in stampelle.

Le immagini di Gerry Scotti pubblicate qualche settimana fa da Belen Rodriguez hanno destato una certa preoccupazione. Il noto conduttore appariva con le stampelle e un piede ingessato, chiuso dentro una scarpa ortopedica, dietro le quinte di Tu si que vales. Solo ora il popolare showman ha deciso di raccontare tutto.

La nuova vita di Gerry Scotti

A colloquio con il settimanale Oggi Gerry Scotti ha spiegato di essere stato vittima di un incidente nel corridoio dell’hotel romano dove alloggiava durante le registrazioni di Tu si que vales. “Ho appoggiato male il piede e ho sentito una fitta atroce – ha spiegato -. Pensavo fosse una storta, tant’è che sono rientrato a Milano col piede rotto ho registrato tre puntate di Caduta libera”. Proprio in quel frangente è accaduto l’imprevedibile: “Alla fine della terza sono svenuto dal dolore. In ospedale mi hanno informato che si trattava della ‘frattura del ballerino’… Fossi stato un calciatore, avrei dovuto star fermo sei mesi”.

“Mi sono solo rovinato le vacanze”, lamenta Gerry Scotti, svelando di essere anche dimagrito di circa 5 Kg nel corso dell’estate: “Ho mangiato meno carboidrati e cancellato tutti gli aperitivi. 30 Campari in meno si notano, nel girovita”. E ora, con il piede in via di guarigione, il suo sguardo è di nuovo proiettato al futuro.

