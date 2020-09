Francesco Oppini si confessa: “Un lutto drammatico mi ha cambiato la vita”

Il concorrente del GF Vip 5 Francesco Oppini ha vissuto sulla sua pelle un’esperienza che l’ha segnato per sempre. Ecco la sua rivelazione.

Francesco Oppini, conduttore televisivo e opinionista, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, è tra i concorrenti più in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Solare, energico, positivo, sembra essersi integrato già molto bene nel gruppo. Non tutti sanno però che dietro al suo sorriso si cela un dolore profondo: quello per la perdita della sua compagna Luana, deceduta in un incidente stradale quando lui aveva 25 anni. Un lutto drammatico che ha segnato per sempre la vita del ragazzone torinese.

La ferita nel passato di Francesco Oppini

A colloquio con il settimanale Chi Francesco Oppini ha ricordato quel trauma risalente a 13 anni fa e l’effetto che ha avuto su di lui. “Sono peggiorato – ha detto -, ce l’avevo con la vita, pensavo fosse una cosa che poteva succedere solo agli altri”. Il tragico incidente avvenne nella notte tra i 17 e il 18 ottobre: per non investire un uomo in bicicletta, Luana sterzò, andando incontro alla morte.

Anche Alba Parietti ha più volte parlato di quella enorme ferita per il figlio, che tanto amava quella ragazza. Oggi Francesco Oppini ha ritrovato la serenità al fianco di Cristina Tomasini, e finora non ha mai parlato dell’incidente costato la vita a Luana all’interno della Casa. Ma c’è da aspettarsi che nei prossimi anno vengano a galla questa e altre pagine del suo passato.

EDS