Voci di gossip Brad Pitt fidanzata. L’attore di Hollywood trova una nuova bellissima con cui condividere la propria vita. E la Jolie non approva.

Da molti viene indicata come la fidanzata di Brad Pitt. Lei è la 27enne tedesca Nicole Poturalski e la stampa di gossip riferisce che l’attore 56enne ne è rimasto totalmente folgorato. Segni particolari di Nicole? Una somiglianza alquanto visibile con Angelina Jolie, 45 anni. Alcuni lineamenti coincidono. Che del buon Brad è stata la moglie per diverso tempo. Le cronache rosa fanno sapere che i due si sono baciati in un aeroporto di Parigi per poi volare nel sud della Francia e pernottare in un castello per una vacanza da sogno, ad agosto. Sul suo profilo Instagram, Nicole fa bella mostra di un fisico davvero perfetto. Lei risiede a Berlino e sui social fa vedere quanto è bella. Di lei si sa che è attualmente sposata con un facoltoso ristoratore, Roland Mary, dal quale ha avuto un figlio. I due hanno una relazione aperta e Roland non proverebbe affatto gelosia. Poi Brad Pitt ha incontrato quella che è la sua attuale fidanzata proprio in uno dei locali di Mary. Del resto anche l’attore ha avuto più compagne e ha cinque figli. La Jolie chiese il divorzio nel 2016 per divergenze inconciliabili ed ora ad ottobre ci sarà un appuntamento importante in tribunale in relazione alla custodia dei loro bimbi. Durante il lockdown tutti loro hanno vissuto con Angelina nella loro lussuosa casa di Los Angeles, ma Pitt non ha mai fatto mancare la sua presenza con frequenti visite. Si parlava di buoni rapporti tra le parti, ma i giornali fanno sapere che la Jolie proverebbe irritazione per via della nuova, giovanissima compagna del suo ex marito.