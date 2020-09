Allarme peste suina: in Germania un “muro elettrificato” per fermarla

La barriera di 120 chilometri ha lo scopo di limitare la circolazione dei cinghiali, i primi portatori della febbre suina.

Un “muro” elettrificato permanente lungo il confine con la Polonia per contenere la diffusione della peste suina africana (Psa). Così la Germania spera di arginare quella che minaccia di essere una malattia letale, finora riscontrata in nove cinghiali morti vicino a Schenkendoebern nel comune di Spree-Neisse e altri 11 a Neuzelle nel comune di Oder-Spree.

La decisione è stata annunciata dallo Stato tedesco del Brandeburgo e, come ha spiegato il ministro per gli Affari dei consumatori Ursula Nonnemacher, è una risposta alle crescenti richieste di intervento del governo. Ma l’emergenza riguarda anche diversi altri paesi dell’Europa e dell’Asia.

La nuova minaccia della peste suina

La barriere in questione ha lo scopo di limitare la circolazione dei cinghiali, primi portatori della malattia, non pericolosa per l’uomo ma quasi sempre mortale negli animali. I negoziati con la Polonia per una recinzione permanente, invece, non hanno ancora portato risultati. Per il momento, dunque, si tratta di una recinzione elettrica mobile che per circa 120 chilometri percorre il confine dal sud di Brandeburgo fino alla città di Francoforte (omonima di quella dell’Assia).

Il ministro Nonnemacher ha anche annunciato l’istituzione di un team tecnico per coordinare il lavoro tra le varie autorità della regione, alla luce delle critiche espresse dagli agricoltori circa la gestione della crisi. Dopo il primo caso di peste suina in Germania, Cina, Corea del Sud, Giappone, Singapore, Brasile e Argentina hanno annunciato divieti sulle importazioni di carne suina tedesca: di qui le preoccupazioni per l’impatto che un’epidemia potrebbe avere sull’agricoltura e sull’economia teutonica.

