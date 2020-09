Alessandro Borghi, l’attore è fidanzato? Chi è Irene Forti

La vita privata del noto attore romano Alessandro Borghi, il protagonista di Suburra sarebbe fidanzato: chi è Irene Forti.

Sicuramente Alessandro Borghi è l’attore italiano più desiderato degli ultimi anni: sdoganato da Suburra, dove interpreta il boss Aureliano Amadei, il Numero 8, consacrato dal film Sulla mia pelle, in cui è Stefano Cucchi, il giovane geometra romano morto in circostanze misteriose dopo il suo arresto, poco si sa sul suo privato.

Infatti, a quanto pare, ci tiene molto alla sua riservatezza e alla sua vita privata. Ciò nonostante, sappiamo quasi con certezza che la sua attuale fidanzata si chiama Irene Forti. I due sono stati avvistati diverse volte insieme, nonostante non amino stare sotto i riflettori.

Cosa sappiamo della relazione tra Alessandro Borghi e Irene Forti

Ma scopriamo qualcosa in più della ragazza, nata a Roma dove ha trascorso infanzia e adolescenza. Irene Forti dopo le superiori ha ottenuto la laurea triennale in Economia Aziendale nel 2013 e ha poi preso la specializzazione nel 2016. Successivamente, si è trasferita a Londra per iniziare la carriera di modella. Oltre a questo, è una donna manager affermata, esperta in ambito HR e coaching esecutivo.

L’attore ha alle spalle una storia molto lunga: la modella ha conquistato il suo cuore dopo la fine della storia con Roberta Pitrone. Adesso fanno coppia fissa e si amano moltissimo, come testimonia chi li conosce bene. A proposito di riservatezza, Irene Forti ha un profilo Instagram, ma è privato.