Viola Valentino, star della disco music: curiosità e vita privata

Curiosità e vita privata di Viola Valentino, star della disco music, lanciata dal singolo Comprami, tormentone di fine anni Settanta.

Classe 1949, Viola Valentino ha fatto una lunga gavetta nel mondo della musica e della moda, salvo poi esplodere a fine anni Settanta con il singolo Comprami, disco che vende mezzo milione di copie e la sdogana definitivamente.

Leggi anche –> Viola Valentino | “Gli angeli mi hanno detto del figlio segreto del mio compagno”

Diversi sono i singoli che seguono e che sono molto conosciuti da ‘Sola’ a ‘Romantici. Per lei hanno scritto brani compositori quali Gianni Bella, Alberto Camerini, Grazia Di Michele, Maurizio Fabrizio, Bruno Lauzi e Mogol.

Leggi anche –> Viola Valentino contro l’ex marito Riccardo Fogli: “Non ti permettere mai più”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I segreti della vita privata di Viola Valentino

Ha avuto la possibilità di collaborare anche con Cristiano Malgioglio, Paolo Limiti e Riccardo Fogli, col quale è stata sposata dagli anni Settanta. Per la sua vita sentimentale, ha fatto sempre molto discutere. In particolare, da molti anni la cantante ha una relazione con un giovane di ben 30 anni più giovane di lei, ovvero Francesco Mango.

In un’intervista a Pomeriggio 5, ha raccontato a Barbara D’Urso di aver scoperto che il fidanzato ha avuto un bambino nel 2013. Francesco Mango ha ammesso di essere diventato papà e ha anche spiegato che praticamente non ha mai visto suo figlio. Molto complessa, come dicevamo, la relazione con Riccardo Fogli: i due sono stati sposati dal 1972 fino al divorzio avvenuto nel 1993.