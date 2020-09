Una donna si diverte nel realizzare un video su Snapchat, ma di colpo perde l’equilibrio e cade. La polizia documenta tutto quanto.

Gira un video su Snapchat sporgendosi dal finestrino dell’auto, ma perde l’equilibrio e cade in strada. Il tutto mentre l’auto sulla quale sta viaggiando è in corsa e quel tratto risulta molto trafficato proprio in quel momento.

E desta ulteriore sconcerto il fatto che la protagonista di questa vicenda non sia una ragazzina, dal momento che tale piattaforma social è molto gettonata dai giovanissimi. Infatti si tratta di una donna, che al momento non è ancora stata identificata e che comunque, per fortuna, è riuscita a sopravvivere. La vicenda è accaduta a Londra, con la polizia che ha confermato il fatto e ha parlato di vero e proprio miracolo se la donna in questione non è finita con l’essere investita. Ha rischiato in maniera estremamente concreta di perdere la vita in maniera orribile.

Video su Snapchat, il numero dei ‘morti da selfie’ è spaventoso

Le stesse forze dell’ordine, con un apposito post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, hanno condiviso le immagini che mostrano la donna girare il video su Snapchat. Un frame la mostra mentre si sporge dal veicolo proprio nell’atto di cadere di fuori. Il tutto è stato estrapolato dai video delle riprese delle telecamere di sicurezza. E spunta anche una ricerca che ha dello scioccante. Riguarda il periodo compreso tra il 2011 ed il 2017 e che riferisce di ben 259 casi mortali di persone che hanno perso la vita proprio mentre si stavano scattando un selfie o stavano realizzando dei video. Il maggior numero di situazioni fatali ha avuto luogo nell’ordine in India, Russia, Stati Uniti e Pakistan. Il 72% delle vittime sono uomini con età al di sotto dei 30 anni.

