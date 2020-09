Verona Roma 3-0 a tavolino: cosa è successo, il precedente

Verona – Roma, incredibile errore commesso al Bentegodi, 3-0 a tavolino: cosa è successo, il precedente del Sassuolo.

Pasticcio giallorosso che potrebbe costare caro alla Roma: la squadra di Fonseca rischia di vedersi tolto il punto conseguito al Bentegodi contro il Verona. Una ‘disattenzione’ gravissima nella presentazione delle liste, infatti, potrebbe valere la sconfitta a tavolino.

Infatti, nel consegnare le liste della Lega di Serie A, la Roma ha inserito il centrocampista Amadou Diawara ancora tra gli Under 22. Il giovane calciatore giallorosso ha invece compiuto 23 anni nel luglio scorso. Questo significa che è stato violato il regolamento.

Il caso Diawara, il precedente, la sconfitta della Roma a tavolino

In questi casi, potrebbe essere duro il provvedimento preso dalla Lega Serie A, ovvero la Roma potrebbe perdere a tavolino per tre reti a zero. Questo nonostante sul campo le due squadre, al termine di una partita vivace, abbiano pareggiato mantenendo inviolando il risultato di partenza di zero a zero.

Un episodio che non è inedito e che ha un precedente proprio in Serie A, qualche anno fa. Anche in quel caso si era a inizio stagione: il Sassuolo, impegnato nell’agosto del 2016 contro il Pescara in campionato, vinse due a uno e inserì in lista Antonino Ragusa. Peccato che il calciatore fosse arrivato da poche ore e il suo inserimento nella rosa dei 25 non fosse stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le 12 del giorno precedente la gara.