Uomini e Donne, ancora una lite in studio: si arriva quasi alle mani

Un nuovo episodio davvero spiacevole durante Uomini e Donne. Due cavalieri sarebbero venuti quasi alle mani: ecco chi sono

Una nuova lite durante la puntata di Uomini e Donne. I cavalieri, Armando Incarnato e Simone, sarebbero quasi arrivati alle mani come svelato dal portale Il Vicolo delle News. Il tutto sarebbe nato da un dialogo tra Incarnato e Paolo, che è molto interessato a Gemma Galgani. Armando avrebbe svelato di aver ascoltato una telefonata tra Paolo e suo figlio, durante la quale lo stesso cavaliere avrebbe rivelato di voler corteggiare Gemma solo per avere un ritorno di visibilità. E così successivamente lo stesso cavaliere sarebbe stato anche attaccato da Simone che ha preso le difese di Paolo.

Uomini e Donne, le polemiche tra Simone e Armando

Successivamente è partito lo stesso Simone che avrebbe attaccato Armando. Le polemiche sono scoppiate improvvisamente con un presunto anche contatto fisico in studio. Dopo le polemiche sarebbero arrivati altri due signori per conoscere Gemma. Per quanto riguarda Sophie Codegoni ci sarebbero altri cinque nuovi ragazzi che sono arrivati in studio per corteggiarla.