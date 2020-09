Uomini e Donne: “no” di Maria al bacio tra Gemma e Paolo, ecco perché

Maria De Filippi ha bloccato Gemma Galgani e Paolo Gozzi mentre erano in procinto di scambiarsi il loro primo bacio: “Esempio non giusto”.

Il bacio tra Gemma Galgani e Paolo Gozzi non s’ha da fare. Così ha deciso la padrona di casa di Uomini e Donne, Maria De Filippi, dopo che lui – sfidato da Tina Cipollari – si era detto pronto a baciare lei in studio, di fronte alle telecamere e ai presenti…

Le effusioni proibite a Uomini e Donne

L’episodio in questione risale allo scorso 4 settembre, quando Gemma e Paolo non avevano ancora avuto occasione di parlare da soli faccia e faccia. Lui, per dimostrare a Tina e a tutti gli altri di essere davvero interessato a Gemma, si era alzato immediatamente dalla sua sedia pronto a posare la sua bocca su quella di lei… Finché Maria non lo ha bloccato.

“No, secondo me no. Non mi sembra un esempio giusto da dare in televisione“, ha risposto la De Filippi quando le è stato chiesto se Paolo potesse baciare Gemma in studio. La conduttrice può dare il via libera solo se entrambi gli spasimanti indossano la mascherina, a prescindere dalla negatività al Covid. Per il Cavaliere questo non sarebbe un “vero” bacio, ma tant’è.

