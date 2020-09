Il cognato del celebre Gylfi Sigurdsson, di soli 11 anni, ha tragicamente perso la vita, sparandosi accidentalmente con un fucile da caccia.

Terribili notizie arrivano dalla famiglia del celebre Gylfi Sigurdsson. Il suo piccolo cognato, di soltanto 11 anni, è morto tragicamente qualche settimana fa. L’intera famiglia sta attraversando il devastante periodo di lutto. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Si chiamava Maximilian Helgi Ivarsson il ragazzino, e per lui non c’è stata via di scampo. Il giovane, secondo quanto dichiarato dal The Sun, è rimasto tragicamente ucciso mentre era intento a giocare con un fucile da caccia. Sigurdsson non si è ancora espresso in merito alla morte del fratellastro della moglie Alexandra.

Secondo alcune dichiarazioni, si suppone che il ragazzino si sia impossessato dell’arma tirandola fuori da un armadio chiuso a chiave. Il padre di Ivarsson è un appassionato cacciatore, ma ancora non è chiaro se l’arma coinvolta nel tragico incidente appartenesse proprio a lui.

Un incidente grave e inenarrabile quello che ha colpito la famiglia di Sigurdsson, il centrocampista dell’Everton, il giorno 8 Settembre 2020. La scomparsa del giovane ha sicuramente lasciato una cicatrice indelebile nel cuore di tutti i familiari, che al momento sono ancora nel bel mezzo del terribile lutto.

Morte del cognato di Gylfi Sigurdsson: il messaggio in onore della vittima

In seguito alla tragedia, che ha visto un ragazzo di soli 11 anni perdere tragicamente la vita dopo un incidente, la famiglia ha deciso di rendere omaggio al defunto con un messaggio pubblicato sul giornale islandese Morgunblaðið. “Scrivere queste parole ci spezza il cuore”, si legge nel tributo. “La prima parola che ci viene in mente è ‘gratitudine‘. Gratitudine per essere riusciti a rimanere al tuo fianco durante questo breve periodo di vita, e per aver potuto gioire della tua splendida presenza.”