Risultati Elezioni Regionali Campania: diretta proiezioni e dati reali

Nella tornata elettorale di questi due giorni si decide anche il governo della Campania: vediamo i risultati delle Elezioni Regionali.

La domenica 20 settembre ha consegnato un dato importante: l’affluenza alle urne non è stata intaccata dall’emergenza virus. Gli italiani hanno evidentemente ritenuto questo appuntamento con le urne di fondamentale importanza, anche perché, referendum a parte, si decidono anche i futuri sindaci e governatori in molte regioni italiane.

Leggi anche ->Risultati Elezioni Regionali Puglia: diretta proiezioni e dati reali

Grande è l’attesa per il risultato delle Regionali in Campania. Esattamente come la Puglia e la Toscana, infatti, la regione del sud Italia è un territorio spesso favorevole al PD ed una vittoria della Lega e del centrodestra aumenterebbero la sensazione che il consenso elettorale del governo attuale non è rappresentativo della volontà degli italiani. In Campagnia l’affluenza complessiva alle urne è stata ieri del 38,92%.

Leggi anche ->Elezioni 20-21 settembre: sconti da Trenitalia su regionali e Frecce

A partire dalle ore 15 seguiremo in diretta lo spoglio e vi forniremo appena possibile i risultati delle votazioni.

Elezioni regionali in Campania: chi sono i candidati

La corsa a Governatore della Regione Campania sembra indirizzata. In molti infatti puntano sulla conferma di Vincenzo De Luca del PD. Il politico ed ex sindaco di Salerno è molto amato e nei mesi scorsi, durante la fase acuta della pandemia, ha acquisito una popolarità a livello nazionale. Più tardi, dunque, scopriremo se i campani avranno deciso di confermarlo a capo della Regione. Per il centrodestra si è presentato invece Stefano Caldoro, mentre la candidata del Movimento 5 Stelle è Valeria Ciarambino.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI