Un gossip Patrizia De Blanck Mussolini circola sul conto della nobildonna romana. A svelarlo è un giornalista del settimanale ‘Oggi’.

Circola una voce che riguarda Patrizia de Blanck, attualmente locata nella casa del GF Vip 2020 e che ha già catalizzato le attenzioni con i suoi comportamenti stravagan

Giangavino Salus, giornalista di ‘Oggi’, nel corso della trasmissione ‘Live – Non è la D’Urso’ afferma che lei non sarebbe affatto una nobildonna e che anzi avrebbe un rapporto di parentela diretto con Benito Mussolini. Salus mostra anche dei documenti nel programma di Barbara D’Urso, riportando quella che è una intervista rilasciata dalla 75enne romana che non smentisce niente, anzi. Secondo questi documenti, il padre di Patrizia De Blanck sarebbe Asvero Gravelli, un gerarca fascista e figlio segreto di Mussolini. La 75enne nobile sarebbe stata affidata a sua volta al conte Guillermo de Blanck y Menocal, il quale sposò Lloyd, la madre della De Blanck, adottando lei e suo fratello Dario e crescendoli come figli suoi.

Patrizia De Blanck Mussolini, un giornalista afferma: “Lei è sua nipote e non è nobile”

Ma sorgono anche dei dubbi su quelli che sarebbero ‘i quarti’ di nobiltà di lei. Infatti sempre secondo il giornalista di ‘Oggi’, mancherebbe il nome di Patrizia all’interno di quello che è il Libro d’oro della nobiltà italiana. Un elenco vero e proprio che riporta tutte le generalità di chi, nel nostro Paese, è di sangue blu.

