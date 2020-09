Quentin Kammermann è la dolce metà di Myriam Catania e il padre di suo figlio. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il cuore di Myriam Catania, attrice e concorrente del Gf Vip, batte per Quentin Kammermann, giovane pubblicitario francese dal quale ha avuto nel 2017 il piccolo Jacques. I due stanno insieme da quattro anni e la loro storia va a quanto pare a gonfie vele. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Myriam Catania, perché è famosa: figlia d’arte, ex marito e compagno

Leggi anche –> Luca Argentero, chi è l’ex moglie Myriam Catania: età, foto, carriera

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Quentin Kammermann

Quentin Kammermann è nato 39 anni fa in Francia, a Marsiglia, il 22 aprile, e vive tuttora Oltralpe, ma per lavoro si sposta spesso tra Ibiza, Barcellona e l’Italia. In un’intervista a Tgcom24, Myriam Catania aveva confessato che, in un futuro, non le dispiacerebbe raggiungere il suo compagno e trasferirsi definitivamente in Francia.

Fra lui e Myriam Catania è stato un vero colpo di fulmine: i due si sono conosciuti per caso ad Ibiza, dove lui si trovava per lavoro e aveva appena chiuso una relazione importante, mentre l’attrice era reduce della fine del matrimonio con Luca Argentero. “Avevamo bisogno di leggerezza, di vita – ha raccontato di recente lei -. Ho scoperto un uomo che sa ascoltarmi. E poi è vitale, simile a me. Lui dice che la prima volta che mi ha visto gli si è fermato il cuore. Per me è stato lo stesso. E sono state farfalle nello stomaco. Seguo l’istinto e vado avanti”.

EDS