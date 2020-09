Matilde Brandi, marito Marco Costantini: la verità sul loro rapporto

Chi è Marco Costantini, marito della showgirl Matilde Brandi: la verità sul loro rapporto, la coppia è davvero in crisi?

Socio fondatore di un noto studio di commercialisti, Marco Costantini – romano classe 1964 – è il marito della showgirl Matilde Brandi. Come si può evincere da diversi dettagli, la coppia sta insieme da almeno tre lustri.

L’indizio base che aiuta a scoprire da quanto tempo i due stanno insieme è un dettaglio non di poco conto: infatti, la coppia ha due figlie, Aurora e Sofia, gemelle nate nel 2006 e che quindi hanno oggi 14 anni. La somiglianza di madre e figlie è impressionante.

Marco Costantini, è crisi con Matilde Brandi?

Molto in questi giorni si è discusso sul loro rapporto e da più parti si sostiene che i due non starebbero più insieme o comunque starebbero vivendo un momento di crisi profonda. Matilde Brandi, in un’intervista a Fanpage.it prima di entrare nel reality show, non ha chiarito molto: “Ho detto che ci sono alti e bassi, non è un rapporto perfetto, sfido chiunque ad avere un rapporto da Mulino Bianco”.

Poi ha aggiunto: “Mi hanno chiesto se voglio innamorarmi dentro la Casa e ho risposto che non mi interessa, non è il mio scopo. Anche perché quelli che ci sono dentro sono tutti più piccoli di me. Il mio rapporto non è rose e fiori ma non entro con l’intento di innamorarmi”.