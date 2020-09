Maddie, il legale di Christian Brueckner: “Ecco le prove che lo scagionano””

L’avvocato di Christian Brueckner, principale sospettato nel caso della piccola Maddie McCann, afferma che tutti cadranno dalla sedia quando rivelerà le nuove prove che ha trovato.

L’avvocato del principale sospettato nel caso del rapimento di Madeleine Maddie McCann afferma che tutti “cadranno dalla sedia” quando rivelerà nuove prove che presumibilmente scagioneranno il suo cliente. Christian Brueckner, 43 anni pedofilo già condannato, è stato accusato dalla polizia tedesca all’inizio di quest’anno di aver rapito la bimba di tre anni in Portogallo nel 2007. Tuttavia il suo legale, Friedrich Fulscher, insiste nel dire che è innocente. E annuncia che una fonte anonima gli ha fornito “informazioni vitali” che spiazzeranno i britannici e non solo.

Nuovo colpo di scena nel caso Maddie McCann

“Non posso entrare nei dettagli – ha anticipato il legale al Sun -, ma è un elemento molto significativo e coinvolge qualcuno che mi ha fornito informazioni vitali. Quando lo rivelerò cadrete dalla sedia”. Si tratterebbe insomma di una “carta” capace di dimostrare l’innocenza del suo cliente.

Il signor Fulscher, che in precedenza ha ammesso che non avrebbe permesso al suo cliente di fare da babysitter a sua figlia, è sicuro di quanto afferma. Fulscher ha anche criticato i pubblici ministeri tedeschi per aver suggerito che Maddie sia morta, osservando che non gli sono state mostrate prove al riguardo.

Il caso di Madeleine rimane ufficialmente un’inchiesta sulle “persone scomparse”, e i suoi genitori confermano che fino a quando non saranno scoperte prove della sua morte, sperano che venga trovata viva.

