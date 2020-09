Grande Fratello Vip, Fausto Leali verso la squalifica per la frase su Enock

Secondo le ultime indiscrezioni il Grande Fratello Vip avrebbe deciso di squalificare Fausto Leali per le sue frasi su Enock.

La prima (e forse unica) settimana di Fausto Leali al Grande Fratello Vip è stata segnata dalle polemiche. Il cantante bresciano ha generato una bufera sui social dopo solo un giorno di permanenza. In quel caso, infatti, aveva sostenuto che Benito Mussolini era stato giudicato per l’alleanza con il nazismo e questo aveva cancellato dalla memoria collettiva quanto di buono aveva fatto.

Sul web gli utenti lo hanno accusato di apologia del fascismo (reato punibile per legge) ed hanno chiesto l’immediata esclusione dal reality. Signorini ed i suoi hanno cercato di non perderlo ed hanno optato per un ammonimento. Evidentemente l’avviso non è servito al cantante, visto che pochi giorni dopo ha apostrofato Enock, fratello di Balotelli, come “ne***”, suscitandone la risposta stizzita.

Fausto Leali verso l’eliminazione

Quando il ragazzo gli ha chiesto di smetterla di utilizzare quel vocabolo, Leali ha risposto: “Nero è il colore, negro la razza“. Quindi ha aggiunto: “Che cosa faccio con le mie canzoni sui neri?”. Enock gli ha risposto che ha compreso cosa vuole dire, ovvero che si riferisce al termine medico utilizzato sino a qualche decennio fa per indicare la razza, ma cerca anche di fargli capire che per secoli è stato utilizzato con accezione razzista e ancora oggi viene utilizzato come insulto, infatti gli dice: “Ho capito cosa vuoi dire ma è una parola che non deve essere detta. Sennò la gente pensa che è normale dirlo, non è normale dirlo”.

Ovviamente l’episodio ha fatto alzare un altro polverone social, con gli utenti del web che hanno nuovamente chiesto l’esclusione del cantante. Richiesta che, secondo quanto riferisce ‘Tv Blog‘, questa volta la produzione del programma Mediaset avrebbe deciso di accogliere. Pare infatti che questa sera, durante la puntata serale del lunedì, verrà comunicato a Leali che deve lasciare la casa.