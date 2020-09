Grande Fratello, Tommaso Zorzi ancora con febbre alta: la decisione

Ancora problemi per Tommaso Zorzi. Il concorrente del Grande Fratello ha ancora la febbre alta e non dovrebbe più rientrare in casa

Non c’è pace per Tommaso Zorzi. Il concorrente del Grande Fratello ha ancora la febbre alta e questo ha preoccupato fin da subito la redazione. Così, dopo l’ingresso nella casa più spiata dagli italiani, è uscito immediatamente andando in ospedale per sostenere diversi accertamenti medici. Successivamente la situazione è diventata grave nuovamente con la febbre alta ancora a 39.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Fausto Leali verso la squalifica per la frase su Enock



Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Dayane Mello ancora innamorata di Balotelli



Grande Fratello, l’ultim’ora su Tommaso Zorzi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il giovane influencer è uscito ancora una volta passando l’intera notte fuori dalla casa. Le sue condizioni di salute sono peggiorate e non si saprà ora cosa deciderà la produzione del reality. L’annuncio è stato dato da Federica Panicucci durante Mattino 5 svelando cos’è successo nelle ultime ore. Una situazione davvero complicata che ha messo in allarme un po’ tutti durante questo periodo con la presenza del Coronavirus.