Rientrato nella Casa del Gf Vip dopo esserne uscito per via della febbre, Tommaso Zorzi ha avuto un’accesa discussione con la coinquilina Francesca Pepe.

Rientro di fuoco per Tommaso Zorzi nella casa del Gf Vip, da cui era uscito per via della febbre. Il gieffino è stato protagonista di un’ennesima grossa litigata con Francesca Pepe. “Il rapporto tra Tommaso e Franceska sembra sempre più difficile da recuperare… 🔥 #GFVIP” si legge nella didascalia che accompagna il video pubblicato sul profilo Instagram del reality. Vedere per credere…

Tensione alle stelle nella casa del Gf Vip

A mandare su tutte le furie Tommaso Zorzi è stato l’atteggiamento di Francesca, che nel corso di una chiacchierata si è più volte rivolta a lui utilizzando il femminile, consapevole dell’orientamento sessuale del blogger e influencer meneghino. Quest’ultimo si è sfogato con i compagni in giardino, prima di aprire un nuovo fronte di duro scontro con la sua acerrima rivale. E’ da venerdì che lui e la modella non fanno che punzecchiarsi, col risultato che la tensione nella casa è arrivata alle stelle.

A Tommaso Zorzi dà anche fastidio modo di rispondere sempre molto pungente di Francesca Pepe, per non parlare del fatto che è stata l’unica a ironizzare sul suo stato di salute. L’ultimo battibecco è andato avanti per diversi minuti, senza che i due siano riusciti a trovare un punto d’incontro. La pace, per ora, resta un miraggio.

EDS