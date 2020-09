Gf Vip, Guenda Goria a pezzi a causa del padre Amedeo Goria

Guenda Goria si apre per la prima volta nella Casa del Grande Fratello Vip. Le sue confessioni riguardano il padre.

È tempo di sfoghi e confessioni per Guenda Goria, concorrente attuale del reality show di Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip. La donna sembrerebbe essersi lasciata andare all’interno della Casa, aprendo il suo cuore di fronte ai telespettatori e raccontando alcune delle proprie fragilità, che riguardano soprattutto il delicato rapporto con il padre.

Leggi anche->Guenda Goria, chi è l’attrice: carriera, curiosità e vita privata

È arrivato il momento del crollo anche per Guenda. La donna, poco dopo il suo ingresso nella Casa, si è aperta di fronte ad Enock e Pierpaolo. L’argomento trattato dalla ragazza è il particolare rapporto con il padre, una situazione che suscita in lei un certo sconforto.

Leggi anche->Gf Vip, lite feroce tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe: ecco le pesanti accuse

Guenda è figlia di Maria Teresa Ruta, con la quale sta partecipando in coppia al reality, e di Amedeo Goria. Con quest’ultimo, pare che la ragazza abbia avuto recenti problemi, alcuni dei quali addirittura recenti. Durante il suo attimo di sconforto, si è aperta davanti ai due compagni, che hanno provato a consolarla e tirarla un po’ su di morale.

Leggi anche->Grande Fratello Vip: squalificato Fausto Leali

Guenda ha raccontato alcuni episodi, mentre le lacrime scendevano dal suo viso. “Prende la mia roba e la mette nello sgabuzzino”, ha dichiarato. “Sono gesti che non possono non ferirmi. Mi fa sentire non desiderata“. Il problema è nato subito dopo l’emergenza Covid. Stando ai racconti della ragazza, il padre, dopo la sua lunga assenza da casa, avrebbe cominciato a togliere la sua roba dall’abitazione. Il gesto ha indubbiamente ferito Guenda, che si è lasciata andare davanti ai riflettori del GF Vip.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Guenda accusa il padre Amedeo: “Vorrei che si ricordasse che è mio padre”

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, si è lasciata andare davanti a due compagni e ai riflettori delle telecamere del Grande Fratello Vip. A farla soffrire sono stati alcuni gesti compiuti dal padre, il quale al momento non ha ancora risposto alle accuse della ragazza. In seguito ai racconti, Guenda ha dichiarato di adorare l’uomo e di tenere molto a lui in ogni caso. “Però ogni tanto vorrei che si ricordasse che è mio padre“.