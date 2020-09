Francesco Oppini, chi è la fidanzata Cristina Tomasini: età, foto, lavoro

Cristina Tomasini è la dolce metà di Francesco Oppini, figlio di Franco e di Alba Parietti. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Cristina Tomasini, la ragazza che fa battere il cuore a Francesco Oppini, è una persona molto discreta e riservata. Ma dai social traspaiono diverse informazioni sulla sua vita privata. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Cristina Tomasini

Cristina Tomasini è nata a Bergamo, ma non è dato conoscere la data esatta, né è chiaro dove viva attualmente. Come detto, gran parte della sua storia personale è lontana dai riflettori. Il suo profilo Instagram è blindatissimo, mentre Facebook (dove è seguita da migliaia di follower) offre un piccolo spiraglio sul suo mondo. “I miei ingredienti sono un tant pour tant di determinazione, perfezionismo e passione” dice di sé. Il personaggio è comunque “attenzionato” per via della sua bella storia d’amore con Francesco Oppini…

“Penso che se giocata nei giusti modi possa essere una buona opportunità lavorativa, oltre che un modo diverso per farsi conoscere davvero dalle persone che ancora hanno dei pregiudizi negativi su di lui“ ha risposto Cristina Tomasini a chi le chiedeva, via Facebook, un parere sull’ingresso del suo fidanzato nella Casa del Grande Fratello Vip.

Certo è che la loro splendida favola d’amore procede a gonfie vele. I due avrebbero dovuto partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip, ma a quanto pare lui avrebbe deciso all’ultimo momento di rinunciare per non sottoporre la loro relazione allo stress di un reality come quello delle “tentazioni”.

Per il resto, Cristina Tomasini ama gli animali, specialmente i gatti, e ha un bellissimo rapporto con la suocera Alba Parietti, alla quale ha indirizzato anche una speciale dedica sui social: “Ti auguro di vivere infiniti attimi di felicità circondati dall’affetto delle persone che ami. Ora, cara Alba, esprimi il desiderio che più ti sta a cuore, la realizzazione di quel desiderio è il mio augurio per te. Buon compleanno, con immenso affetto Cristina”.

