Francesca Pepe, la ‘bugia’ al Grande Fratello Vip: cosa ha detto

La ‘bugia’ al Grande Fratello Vip della modella e influencer Francesca Pepe: cosa ha detto sul titolo di Miss Europa 2016.

La modella e influencer Francesca Pepe è uno dei “colpi a sorpresa” del Grande Fratello Vip: sconosciuta ai più, infatti, si è fatta notare sin dalle prime ore all’interno della Casa più famosa d’Italia, soprattutto per alcune discussioni con Tommaso Zorzi.

La querelle ruota attorno ad alcune affermazioni fatte dalla modella e influencer, in particolare rispetto alla sua partecipazione a Miss Europa 2016. Lei afferma infatti: “Io ho vinto Miss Europa e ho lavorato a Casa Sanremo. Sì, l’ho fatto Miss Europa, la finale era a Beirut. E Quindi? Lo so che Beirut non è in Europa. E allora? Cosa vuoi insinuare?”.

La presunta bugia di Francesca Pepe durante il Grande Fratello Vip

La vittoria a Miss Europa 2016 è riportata sul suo sito ufficiale e lei ne aveva parlato anche poco prima di entrare nel reality show: “Sicuramente Miss Europa 2016 ha ampliato i miei orizzonti, ora mi sento cittadina del mondo. Le frontiere nella moda sono labili e mi permettono di viaggiare moltissimo all’estero e questo mi ha permesso di confrontarmi con esperienze sempre stimolanti”.

Una vittoria a cui Francesca Pepe, la quale avrebbe avuto anche un flirt – smentito – con Vittorio Sgarbi, sembra tenerci molto insomma. Peccato che da una breve ricerca su Wikipedia risulta che a vincere la finale di Beirut di Miss Europa 2016 non sarebbe stata la concorrente del GF Vip, ma tal Diana Starkova. In molti, su Twitter, hanno così accusato la gieffina di essere una bugiarda.