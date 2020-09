Flavia Vento, il retroscena davvero choc: “Ho mentito a tutti”

Flavia Vento torna a parlare dopo la sua decisione di uscire dalla casa del Grande Fratello: svela tutta la verità

Un nuovo appuntamento con le cinque sfere di Live Non è la d’Urso. E così è stata proprio Flavia Vento a doverle affrontare dopo le polemiche con l’uscita dopo poche ore dalla casa del Grande Fratello. La stessa Barbara d’Urso l’ha provata a difenderla, ma è stata una vera e propria battaglia. Durante l’interrogatorio è arrivata una confessione davvero a sorpresa della showgirl risalente all’Isola dei Famosi: “Io non ho mai avuto gli attacchi di panico perché non ne soffro. Io lì ho mentito a tutti”. Poi ha aggiunto la verità su quanto successo nei giorni scorsi con la sua decisione irremovibile: “Ho un cane che è cardiopatico. Viviamo in simbiosi da 16 anni. Ho sentito che stava male e aveva bisogno di me. Ci ho pensato tutta la notte, avevo i brividi lungo la schiena”.

Flavia Vento, la verità sul Grande Fratello

Infine, la stessa Vento ha svelato che è rimasta davvero male per ciò che è avvenuto: “Io preferivo stare là, per me è una sconfitta”. Un vero e proprio interrogatorio a Live Non è la d’Urso in cui ha rivelato tutte le sue emozioni con la sua scelta. Una decisione presa così su due piedi senza pensare alle conseguenze, ma soltanto per amore del proprio cane.