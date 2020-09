Enock Barwuah, chi è la fidanzata Giorgia: età, vita privata, curiosità

Giorgia è la nuova misteriosa fidanzata di Enock Barwuah. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Si chiama Giorgia l’attuale fidanzata di Enock Barwuah, uno dei partecipanti alla nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. La loro è una relazione relativamente “nuova”, visto che i due si sono conosciuti questa estate. Prima di lei in realtà il fratello di Mario Balotelli aveva avuto una storia molto lunga e importante, che però si era interrotta prima dell’esplosione della pandemia Coronavirus. Conosciamo più da vicino la donna che oggi gli fa battere il cuore.

L’identikit di Giorgia, dolce metà di Enock Barwuah

Purtroppo non abbiamo molte informazioni riguardo all’attuale compagna di Enock Barwuah. Di lei conosciamo solo il nome… Ma sappiamo che tra i timori espressi dal ragazzo prima di entrare nella Casa gieffina c’è quello di poter essere infedele, avendo saputo che nel cast ci saranno concorrenti molto belle le quali potrebbero indurlo in tentazione, visto anche che la sua relazione con Giorgia è davvero molto fresca e recente.

Per saperne di più sul conto di questa misteriosa lei (che a quanto pare non fa parte del mondo dello spettacolo) non resta dunque che vedere come si evolverà la storia fra i due e, soprattutto, se Enock riuscirà a uscire integro e indenne dall’esperienza al Grande Fratello Vip.

