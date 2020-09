Elezioni regionali 2020: Exit Poll in tempo reale, tutti i risultati

Elezioni regionali 2020: Exit Poll in tempo reale, tutti i risultati. Grande attesa per una tornata elettorale che potrebbe cambiare gli equilibri anche del governo nazionale.

Seguiamo in diretta a partire dalle ore 15.00 gli exit poll delle Elezioni Regionali 2020. Coinvolte Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Tutti i risultati dai primi exit poll, passando per le proiezioni fino ad arrivare ai risultati definitivi. Aggiornamento in diretta.

