EatPrato Walking 2020: percorsi gastronomici tra arte e paesaggio, con degustazioni e visite guidate. Tutte le info.

Partita sabato 19 settembre e in programma tutti i weekend, sabato e domenica, fino al 31 ottobre, “eatPrato Walking 2020” è la manifestazione gastronomica che propone accanto alle degustazioni visite guidate alla città di Prato e trekking urbani. Per un’esperienza indimenticabile alla scoperta dei sapori, della storia e della cultura di questa toscana che spesso passa in secondo piano rispetto alla vicina e più famosa Firenze. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla manifestazione.

Leggi anche –> Vendemmia Tricolore 2020: enoturismo e trekking tra le vigne del Barolo

EatPrato Walking 2020: percorsi gastronomici tra arte e paesaggio

Con al fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno è il tempo degli eventi enogastronomici legati alla vendemmia e ai sapori della nuova stagione. Tra degustazioni di vini e specialità culinarie locali, visite alle cantine, passeggiate tra le vigne, escursioni e trekking dedicati e perfino i picnic in cantina, questo è il periodo ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta e andare alla scoperta di sapori e luoghi indimenticabili.

Il territorio italiano, come sappiamo, offre paesaggi meravigliosi, tra dolci colline ricoperte di vigneti, borghi storici, strade del vino regioni dalle tradizioni gastronomiche antiche e pregiate. Questo è il momento ideale per scoprire o riscoprire luoghi incantevoli, gustare prodotti tipici e stare ancora all’aperto prima di rinchiuderci in casa per il freddo.

Leggi anche –> Escursioni e degustazioni tra le colline del Prosecco

Tra le tante manifestazioni che vi abbiamo segnalato finora, aggiungiamo qui “eatPrato Walking 2020”, manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell’enogastronomia e del territorio di Parto che propone degustazioni e visite al territorio urbano ed extraurbano della città.

Organizzata dal Comune di Prato e dalla Strada del Vino e dei Sapori di Carmignano, la manifestazione propone una formula “open air” con appuntamenti ogni weekend. Dopo la partenza del 19-20 settembre, fino al 31 ottobre sono in programma tutti i finesettimana tour e trekking del gusto con guide esperte, in un incontro originale tra storia, cultura, arte e sapori. Gli appuntamenti appuntamento saranno all’aria aperta, diffusi, dinamici, itineranti e sicuri, in osservanza delle norme di prevenzione anti-Covid.19.

Leggi anche –> Coppa del Mondo del Panettone, partono le preselezioni