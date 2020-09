Chi sono i Tre alla Seconda, campioni di Reazione a Catena

I “Tre alla Seconda” hanno dimostrato di avere stoffa da grandi campioni a Reazione a Catena: ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

I “Tre alla Seconda” hanno sbancato a Reazione a Catena, riuscendo a superare persino dei campioni del calibro degli “Amici di ferro”, ovvero Lorenzo Accaroli, Marco Convertino e Valentina Vanza, e affermandosi come dominatori assoluti nel quiz show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

L’identikit dei Tre alla Seconda

I “Tre alla Seconda” sono tre fratelli che rispondono al nome di Marco, Francesco e Tommaso Bartoloni e vengono da Firenze. Dietro al loro nomignolo c’è una spiegazione “banale”: avendo già partecipato al quiz show nell’estate 2017, sono tutti e tre alla loro secondo esperienza nel programma.

All’epoca, come molti di voi ricorderanno, al timone di Reazione a Catena c’era Gabriele Corsi, ex componente del Trio Medusa passato poi ad altre importanti trasmissioni televisive. Ma tre anni fa i fratelli Bartoloni non riuscirono a imporsi sui Tre di Denari, uno dei terzetti più forti mai passati per il quiz show.

Nell’edizione di quest’anno, invece, i “Tre alla Seconda” hanno vinto e stravinto, aggiudicandosi un montepremi da decine di migliaia di euro. Purtroppo non si hanno al momento altre informazioni sulla loro vita privata, apparentemente avvolta nel mistero…

