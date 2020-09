Bruno Barbieri in Costiera Amalfitana per 4 Hotel: le location top

Le anticipazioni sulla puntata di martedì 22 settembre di 4 Hotel di Bruno Barbieri in onda su Sky Uno.

Bruno Barbieri è il protagonista del reality “4 Hotel” in onda con le nuove puntate su Sky Uno alle 21:15 di ogni martedì. Il programma, come abbiamo imparato a conoscere, ci porta a visitare 4 hotel simili come genere e come tipologia di pubblico cui si rivolge, situati in una determinata zona o regione d’Italia. Dopo aver visto alcune strutture ricettive molto particolare nelle Marche, ad esempio, la puntata di “4 Hotel” di Bruno Barbieri prevista per martedì 22 settembre 2020 ci porta in Costiera Amalfitana.

4 Hotel in Costiera Amalfitana: le strutture del programma

Scoprire la Costiera Amalfitana è uno spettacolo unico per gli occhi, per il cuore e anche per lo stomaco. Qui, infatti, si mangia bene, si ammirano paesaggi straordinari e ci si rilassa giorno dopo giorno. Durante la puntata di 4 Hotel, quindi, oltre a scoprire alcune strutture da sogno della Costiera, vedremo anche alcune zone che vi faranno venir voglia di partire il prima possibile. Le bellezze di quest’area sono infatti tantissime, ma basterebbero città come Amalfi, Positano e isole come Capri e Ischia per rendere l’idea.

La puntata di martedì 22 settembre di “4 Hotel” è stata girata ad ottobre, quindi in periodo pre-Covid. Bruno Barbieri è approdato così in Costiera Amalfitana e ha scoperto delle strutture ricettive uniche nel suo genere. Nello specifico ci troveremo a:

Villa Alba d’Oro

Diecisedici

Marmorata

Relais Palazzo del Barone

Sono tutte strutture che, dalle anticipazioni, capiamo essere meravigliose e uniche nel loro genere. Si rivolgono ad una clientela piuttosto esigente e Bruno sarà altrettanto preciso e pignolo nella valutazione. Non mancheranno polemiche sui famigerati capelli trovati tra le lenzuola, l’assenza o la presenza del topper sul materasso, la pulizia delle stanze e del bagno e la colazione.

Cosa visitare in Costiera Amalfitana?

Se vedendo la puntata di 4 Hotel in Costiera Amalfitana vi dovesse venire voglia di partire per una vacanza in questa location ecco le tappe da non perdere.