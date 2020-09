Roma, ferito un carabiniere durante un furto a Roma: morto ladro

Ancora un brutto episodio di furto avvenuto a Roma nel quartiere Eur. Morto il ladro, mentre un carabiniere è rimasto ferito

Ancora un furto a Roma che ha avuto anche conseguenze spiacevoli. Come riportato dal quotidiano “Il Tempo” nel quartiere Eur c’è stato un tentativo di rapina in un palazzo di uffici. Proprio il custode di un condominio limitrofo ha dato l’allarme chiamando subito il 112 dopo aver udito dei rumori strani. Così dopo l’arrivo dei carabinieri c’è stata la rapida fuga dei ladri, mentre uno di questi ha aggredito un militare che ha reagito a sua volta: quest’ultimo è stato ferito dal ladro, che poi è morto.

Roma, carabinieri alla ricerca dell’altro ladro

Successivamente sono scese in strade altre pattuglie dei carabinieri che starebbero così cercando il complice, che è riuscito a scappare, grazie forse ad una macchina parcheggiata in zona. All’Eur Serafico continuano così i controlli per individuare l’altro colpevole del potenziale furto di questa notte a Roma.