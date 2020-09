Grave lutto nel giornalismo italiano, morta Rossana Rossanda. La scrittrice, giornalista e intellettuale aveva fondato Il Manifesto.

Si è spenta nella notte all’età di 96 anni Rossana Rossanda. La notizia è stata data dal sito del Manifesto giornale da lei fondato che ha annunciato un’edizione straordinaria per celebrarla e ricordarla martedì.

Leggi anche –> Lutto nel mondo del giornalismo: morto Stefano Malatesta

Nella sua autobiografia scriveva: “Ogni tanto qualcuno mi ferma con gentilezza: “Lei è stata un mito!” Ma chi vuol essere un mito? Non io. I miti sono una proiezione altrui, io non c’entro. Mi imbarazza. Non sono onorevolmente inchiodata in una lapide, fuori del mondo e del tempo. Resto alle prese con tutti e due…”.