Matt Dillon, chi è la fidanzata italiana Roberta Mastromichele

Conosciamo meglio la fidanzata italiana di Matt Dillon, Roberta Mastromichele: ecco tutte le curiosità sulla donna

L’attore e regista Matt Dillon è stato protagonista della della giuria internazionale della 77 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Presente al suo fianco la fidanzata italiana, nativa di Roma, Roberta Mastromichele. I due stanno insieme da tanto tempo tra alti e bassi visto che si sarebbero lasciati per un periodo. Dal 2004 fino al 2014, poi una breve pausa, per poi tornare ad essere sempre più innamorati. Nel 1998 la stessa ragazza italiana lavorava assistente alle coreografie di Luca Tommassini con i due che si sono incontrati in un pub di Londra dove lei faceva la lavapiatti. Per ben quindici anni è stata al suo fianco dividendosi tra l’Italia con le varie trasmissioni come Stasera Pago io, Uno di Noi, MTV Awards, La Notte Vola e Sanremo 2004) e gli Stati Uniti con i tour e i videoclip di Ricky Martin, Usher, Robbie Williams, Kylie Minogue, Pharrel Williams, Snoop Dog, Geri Halliwell.

Leggi anche –> Cinema in lutto, morto il regista di Batman Joel Schumacher



Leggi anche –> Morta la star Disney Sebastian Athie, lutto nel mondo del cinema



Matt Dillon, le curiosità su Roberta Mastromichele

Successivamente Roberta è passata in tv: nel 2008 ha condotto Celebrity con Fabio Canino, mentre nel 2013 la web series Forza Roma in cui intervistava Totti & co in lingua inglese. Poi ha avuto anche tante esperienze in teatro.