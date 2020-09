Lite Mammucari e Zerbi a Tu si que Vales: il motivo dello scontro

Una polemica a distanza tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari dopo l’esibizione di Daniele Bordini: ecco perché si è accesa la lite

Momenti di tensione tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Durante la seconda puntata di Tu Si Que Vales c’è stato così uno scontro verbale tra i due dopo l’esibizione di Daniele Bordini, che ha portato la celebre canzone di Luigi Tenco “Vedrai, vedrai”. Per Zerbi è stata un’ottima prova canora, mentre per Teo, invece, è stata proprio l’opposto contrario. E così il produttore musicale ha perso le staffe e ha attaccato il collega.

Lite Mammucari e Zerbi a Tu si que Vales, la polemica

Teo subito ha apprezzato l’esibizione, ma ha evidenziato alcune note stonate: “Rudy, sa benissimo che non l’ha cantata bene”. Quest’ultimo ha subito attaccato il collega: “Non mettermi in bocca parole che non ha pronunciato”. Pronta la risposta di Mammucari: “Faccio ciò che voglio”, mentre subito dopo è arrivato l’attacco di Rudy: “Parla di maghi e non di musica”. Infine, lo stesso Teo ha concluso: “Comunque parla solo di maghi lo dici a tuo fratello”. Un botta e risposta davvero senza peli sulla lingua tra i due giurati della trasmissione di Canale 5 Tu si que vales.