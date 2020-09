Pericolo concreto lockdown Gran Bretagna, già in più parti i cittadini hanno preso d’assalto negozi e centri commerciali.

Nuovo lockdown in Gran Bretagna? L’ipotesi sembra purtroppo alquanto concreta e dovrebbe servire come risposta estrema ad una temutissima seconda ondata di Coronavirus. Gli abitanti dell’Isola di Sua Maestà la Regina Elisabetta si preparano al peggio anche se molte categorie degli esercenti fanno sapere come le conseguenze di tutto ciò potrebbero essere disastrose.

E da più parti non mancano scene di isterie di massa, esattamente come accaduto nella scorsa primavera. Ci sono dei negozi presi d’assalto dalle persone impaurite dalla prospettiva di dovere restare di nuovo bloccata in casa per settimane e settimane. Del resto l’idea di un nuovo lockdown in Gran Bretagna viene paventata proprio dal primo ministro Boris Johnson. Il premier ha parlato di situazione di emergenza. I rifornimenti di negozi e supermercati potrebbero anche subire dei rallentamenti e delle problematiche, nonostante questa volta tutti quanti si faranno trovare preparati e già consapevoli di cosa c’è da affrontare. Ad esempio le misure di sicurezza per preservare la condizioni di salute sia della clientela che dei propri dipendenti sono al massimo. Anche in vista di futuri blocchi. Molte catene come Tesco, Sainsbury’s e Waitrose, radicalmente diffuse nel Regno Unito, hanno rilasciato dei comunicati ufficiali dove tranquillizzano la popolazione invitandola ad effettuare la loro spesa normalmente, mantenendo la calma.