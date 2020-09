Gf Vip, colpo di scena: “Dopo Flavia Vento ecco chi lascia la Casa”

Dopo l’uscita improvvisa di Flavia Vento dal Gf Vip, anche un altro concorrente del reality sarebbe in procinto di abbandonare la casa.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è appena iniziata, ma all’interno della Casa sta già succedendo di tutto, nel bene e nel male. Ultimo il caso di Flavia Vento: a pochissime ore dal suo ingresso, la nota showgirl ha abbandonato il reality per la mancanza dei suoi cani. E a quanto pare la scorsa notte anche un altro concorrente avrebbe confessato la seria intenzione di abbandonare le famose mura di Cinecittà. Di chi si tratta, e qual è il motivo?

Leggi anche –> Gf Vip 5, Flavia Vento vuole tornare nella casa: il motivo

Leggi anche –> Flavia Vento disperata abbandona il Grande Fratello Vip: cosa le è successo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Chi resta e chi se ne va dal Gf Vip

Diciamo subito che dietro a questa annunciata e probabile defezione dal Gf Vip non c’è nulla di grave. La gieffina in questione, perché di una “lei” si tratta, starebbe decidendo se rimanere o meno perché non soddisfatta dei meccanismi del gioco. Pochissime ore fa la diretta interessata, in cucina insieme ad alcuni suoi compagni di avventura, non ha potuto fare a meno di manifestare il suo malessere.

Possiamo fare anche nome e cognome: si tratta di Adua Del Vesco. La giovanissima attrice ha rivelato, in lacrime, che sta valutando di lasciare la casa. Ipse dixit: “Mi trovo in difficoltà e sto pensando seriamente se rimanere”, ha dichiarato l’ex compagna di Gabriel Garko a Francesco Oppini e Matilde Brandi. “Io so che questo gioco mi porterà contro qualcuno e questa cosa mi fa male” ha aggiunto. Ne sapremo di più molto presto…

Leggi anche –> Gf Vip, Adua Del Vesco attacca Massimiliano Morra: “Ha sbagliato tanto”

Leggi anche –> Adua Del Vesco, il dramma dell’anoressia: “Ho rischiato di morire”

EDS