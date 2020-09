Franco Oppini contro Alba Parietti: accuse gravissime

Franco Oppini non le manda a dire all’Alba Nazionale: “Fai più la madre e meno la Parietti”, ha tuonato l’attore.

La lite verbale avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip tra Alba Parietti e Patrizia De Blanck, durante la seconda puntata del reality, è stata tra gli argomenti affrontati nel salotto di Domenica Live. Franco Oppini, ospite di Barbara d’Urso, ha detto la sua al riguardo lanciando un duro attacco all’ex moglie e madre di suo figlio Francesco, che proprio quel giorno ha fatto il suo ingresso nella Casa.

Il “rimprovero” di Franco Oppini alla sua ex

“Ieri era la serata di Francesco, lui doveva essere il protagonista”, ha affermato Franco Oppini in merito all’intervento a gamba tesa dell’ex moglie (i due sono stati sposati per nove anni) nel reality. “Ogni tanto fai più la madre e meno la Parietti”, ha aggiunto velenosamente. L’attore teme che cosi facendo Alba Parietti finisca per oscurare il figlio stesso, rubandogli la scena e impedendogli di vivere liberamente e serenamente questa esperienza televisiva.

“Lascialo un po’ respirare questo ragazzo, tra l’altro ha quasi 40 anni…”, ha quindi rimarcato Oppini, col quale si sono schierati altri opinionisti presenti nello studio di Domenica Live. Non resta che attendere la controrisposta della diretta interessata, che prevedibilmente ribatterà punto su punto ,senza fare sconti al suo ex…

EDS