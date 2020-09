Flavia Vento, lo scandalo: la verità sulla relazione con Francesco Totti che creò tanti disagi proprio all’ex capitano della Roma e a sua moglie Ilary Blasi.

A scatenare tutto fu Fabrizio Corona che insistette nel proporre un suo vecchio scoop mai verificato spiegando in diretta tv che Flavia Vento aveva avuto una relazione con Totti quando lui stava già con Ilary Blasi.

In una puntata del Grande Fratello Vip ci fu un durissimo scontro tra la conduttrice Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Lei gli rinfacciò il male che lui le ha fatto 13 anni fa con riferimento proprio al suo scoop che parlava del tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento pochi giorni prima del matrimonio.

Ecco il video della lite:

BLASI VS CORONA.

DOPO 13 ANNI LA RESA DEI CONTI#GFVIP pic.twitter.com/84Bh8OB7XP — McLovin (@quasinobel) 25 ottobre 2018

Leggi anche –> Corona choc in Diretta TV: “Dichiara che il Libro di Totti è solo una farsa e dà ad Ilary della Cornuta”

Francesco Totti aveva spiegato così quell’episodio ne lsuo libro scritto insieme a Paolo Condò: “Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Andando via c’è un’altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire”.