Fausto Leali choc al Gf Vip: “Nero è il colore, negro la razza”

Fausto Leali rischia di nuovo l’espulsione dal Gf Vip dopo aver pronunciato una frase sulle persone di colore che non è passata inosservata.

Fausto Leali stupisce ancora. Il cantante continua a inanellare gaffe nella casa del Grande Fratello Vip e rischia di nuovo l’espulsione dal reality per aver pronunciato una frase che non è passata inosservata…

Il commento politicamente scorretto di Fausto Leali

Mentre parlava con altri inquilini della Casa, Fausto Leali si è lasciato scappare la parola “negro”: subito i compagni di reality gli hanno fatto notare che si tratta di una parola poco carina, ma lui non ha voluto sentire ragioni: “Ma dai smettila nero è il colore, negro la razza”. Così ha detto, testualmente.

Il discorso è andato avanti e Enock Barwuah, fratello minore di Balotelli, ha voluto mettere i puntini sulle “i”: “Però da casa ci guardano non deve passare sta cosa del negro, sennò diventa una cosa comune”. Leali allora si è corretto: “Assolutamente gli uomini di colore sono i bianchi”. Ma poi è tornato alla carica: “Allora cosa devo fare con la canzone ‘Angeli negri’, la cancello?”.

A quel punto nel dibattito si è inserita anche Patrizia De Blanck, che ha precisato, rivolta sempre a Leali: “Neri devi dire. Ora ti fanno la stessa cosa di Mussolini mo so c** tuoi”. Ma lui ha insistito: “La canzone è nata anni fa che colpa nel ho io…”. Quindi ha ripreso la parola Enock: “Ho capito cosa vuoi dire, ma e una parola che non deve essere detta, sennò la gente pensa che è normale, ma è non è normale perché se a me la dicono per strada mi dice quella cosa lì”. E non finisce qui…

