Estrazione Million Day 20 settembre 2020: diretta oggi numeri estratti. Scopri se hai vinto e sei diventato il nuovo milionario italiano.

Appuntamento come sempre alle ore 19.00 in punto per scoprire i cinque numeri estratti del Million Day. Per vincere 1 milione di euro bisogna indovinarli tutti. Altrimenti ci si può accontentare dei premi di consolazione per chi fa 4, 3 o 2.

Million Day 20 settembre 2020: diretta estrazione

Ecco i cinque numeri estratti: 22 – 31 – 25 – 33 – 48