Elisabetta Canalis completamente nuda in piscina fa impazzire Instagram

Elisabetta Canalis si mostra completamente senza veli mentre nuota in piscina, in una foto che la ritrae dall’alto e dove domina il “lato B”.

Elisabetta Canalis manda ancora una volta su di giri il popolo di Instagram. L’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto stupire tutti i suoi fan postando sul social network un’immagine che la immortala mentre nuota completamente nuda. “Freedom” è la parola che accompagna la foto, e la dice lunga su come la Nostra intende il concetto di libertà.

Leggi anche –> Elisabetta Canalis scappa da Los Angeles: paura per l’ex velina

Leggi anche –> Elisabetta Canalis | sirena in costume da bagno | ‘Che dea’ FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Lo scatto bollente di Elisabetta Canalis

La foto in questione, scattata dall’alto che mette in evidenza tutta la bellezza di Elisabetta Canalis e ne esalta in particolare il “lato B”. I fan, piacevolmente sorpresi, hanno risposto con una valanga di “like”, condivisioni e commenti entusiastici, del tipo: “Bellissima”, “Sei la più bella di tutti”, e così via.

Per la cronaca, in molti hanno ammesso anche di aver zoomato la foto per guardare da vicino il corpo di Eli. Ma non è mancato chi ha avanza qualche critica, giudicando lo scatto della showgirl sarda troppo osé, per non dire di peggio. Cliccare per credere.

Visualizza questo post su Instagram Freedom Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 19 Set 2020 alle ore 8:51 PDT

Leggi anche –> Elisabetta Canalis si gode una “Serata speciale”, scopriamo con chi

EDS