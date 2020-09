Diletta Leotta, la verità di Daniele Scardina durante Ballando

Daniele Scardina è stato preso di mira per la sua vita sentimentale: tante domande sulla storia d’amore finita male con Diletta Leotta

Protagonista a Ballando con le Stelle anche Daniele Scardina. Il pugile è tra i concorrenti e così si è esibito in coppia con Anastasia Kuzmina. Ed è così sono arrivate le prime domande anche sulla storia d’amore con la giornalista di DAZN, Diletta Leotta. Lo stesso Daniele non ha voluto rispondere rispondere alle domande inerenti la sua vita sentimentale. E così lo stesso giurato lo ha invitato a conoscere meglio la sua maestra: in passato la stessa Anastasia ha avuto dei flirt con il judoka Fabio Basile e il surfista Francisco Porcella, che non sono finiti bene.

Diletta Leotta, Selvaggia incalza Daniele Scardina durante Ballando

Successivamente anche l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha parlato della quarantena trascorsa con Diletta Leotta: “Sì, non è stata per niente male”, la risposta divertente dello stesso pugile italiano. La giornalista siciliana e Scardina sono stati insieme per circa un anno dopo la loro conoscenza avvenuta nell’estate 2019 per un servizio per DAZN. C’è stato subito il colpo di fulmine, ma subito dopo il lockdown Coronavirus, che hanno trascorso insieme a Milano con duri allenamenti sul balcone di casa, la coppia si è lasciata.