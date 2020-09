Denis Dosio | lacrime al GF Vip 2020 | ‘Quegli orribili insulti’ VIDEO

Per Denis Dosio GF Vip 2020 vuol dire aprirsi ed affrontare le difficoltà in cui un web influencer come lui può imbattersi. “Che brutto”.

Il giovane Denis Dosio è tra i concorrenti del GF Vip 2012. Il ragazzo, 19 anni ed originario di Forlì, è diventato un influencer di successo grazie a quanto fatto su TikTok. Lì il suo profilo vanta milioni di followers, con la notorietà raggiunta grazie a Barbara D’Urso.

Il ragazzo è protagonista di una confessione a cuore aperto fatta ad alcuni dei suoi compagni di avventura. Il romagnolo ha rivelato di non avere retto in diverse situazioni le critiche ricevute da alcuni haters sul web. E lo fa non riuscendo a trattenere le lacrime. L’influencer aveva iniziato con un canale YouTube, sbarcando poi anche su Instagram. Ora su quest’ultima piattaforma conta 800mila followers, mentre su TikTok ne ha poco più del doppio. Ma gestire la fama e magari sforzarsi di piacere a tutti quanti, a tutti i costi, può comportare delle difficoltà emotive non da poco per una persona così giovane come Denis Dosio. Che infatti fa capire di avere molto sofferto.

Denis Dosio, la confessione al GF Vip 2020: “Colpa degli haters”

Il 19enne è entrato nella casa del GF Vip 2020 nel corso della seconda puntata, il 18 settembre 2020. La sua carriera da influencer è cominciata all’età di 14 anni, per semplice gioco. Poi la cosa ha comportato degli sviluppi importanti. Ma chiunque va incontro anche a degli episodi spiacevoli, come degli insulti lasciati a titolo gratuito. “Anche nei confronti di mia mamma, una volta l’ho vista piangere per qualcosa di brutto che avevano scritto a me ed anche nei suoi confronti”. Eppure è proprio dalle difficoltà che si esce migliori, ed è questo il caso di Denis.