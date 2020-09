Videosorveglianza domestica, sicurezza per interni ed esterni: come funziona Blink XT2

In molti di questi tempi hanno sentito e sentono l’esigenza di vivere con maggiore sicurezza la propria casa. Stare tranquilli nella propria abitazione e sereni quando si è lontani da essa è un presupposto fondamentale.

In nostro aiuto sono arrivati già da tempo molti sistemi di videosorveglianza domestica che, grazie alle nuove tecnologie, sono sempre più semplici, alla portata di tutti e soprattutto sicuri.

Il sistema di videosorveglianza domestica: come funziona Blink XT2

Uno degli ultimi prodotti in commercio è il Blink XT2. Il sistema è molto semplice, l’installazione lo è altrettanto e tutto funziona tramite il nostro smartphone dopo aver scaricato l’apposita App. Così potrete controllare sempre in diretta ciò che avviene in casa vostra o nel vostro giardino o davanti alla vostra porta. Quando la telecamera registra un movimento davanti ad essa invia direttamente una notifica sul vostro telefono.

Si tratta di una telecamera senza fili per interni/esterni con una batteria della durata di 2 anni, audio bidirezionale e registrazione Live View. Inoltre la telecamera funziona anche in modalità notturna garantendo così una copertura totale sette giorni su sette e 24 ore su 24.