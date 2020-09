Anna Lou Castoldi, cosa pensa la figlia di Morgan e Asia Argento. La primogenita della ex coppia si è raccontata in una intervista, esprimendo il proprio parere sui suoi celebri genitori.





Nata dall’amore di Marco Castoldi, in arte Morgan, con la sua compagna di allora, Asia Argento, oggi Anna Lou muove i suoi primi passi nell’ambito artistico, raccontando cosa pensa dei propri genitori.

Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento esprime il suo parere sui genitori

La giovane Anna Lou ha ormai 19 anni ed è nata dall’unione di Morgan con Asia Argento nel 2001. La coppia fu insieme dal 2000 al 2006 e Anna Lou fu la loro primogenita. Oggi la giovane muove i suoi primi passi in ambito artistico, divenendo un’attrice e recitando i suoi primi ruoli nelle serie televisive.

Recentemente infatti Anan lou è entrata a far parte del cast della serie, in onda su Netflix, Baby 3. Nella serie, la giovane interpreta il ruolo di Aurora, che, come dichiarato dalla stessa Anna Lou, è un personaggio che ha molti elementi in comune con lei.

In una intervista su Fanpage, la giovane ha parlato anche dei suoi genitori e del bellissimo rapporto che ha con entrambi.

Del padre Morgan, Anna Lou ha affermato di considerarlo un genio e di adorare la sua musica, che ascolta ripetutamente e che avrebbe ascoltato anche se l’artista non fosse stato suo padre. Il legame di Anna Lou è anche molto forte con la madre Asia Argento, della quale ha ammesso di ammirare in particolar modo i lavori da regista. La 19enne ha dichiarato di adorare specialmente Scarlet Diva, che ha ammesso di conoscere a memoria, dopo averlo visto, per la prima volta di nascosto, quando aveva solo 5 anni.

I genitori di Anna Lou hanno avuto nuovi compagni dopo la loro rottura. Morgan dalla ex compagna, Jessica Mazzoli, ha avuto la seconda figlia, Lara, mentre dalla nuova compagna, Alessandra Cataldo, ha avuto la terzogenita, Maria Eco. La Argento invece da Michele Civetta ha avuto il secondo figlio Nicola e dopo la rottura con lui, nel 2012, si è legata allo chef Anthony Bourdain.