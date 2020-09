Alberto Matano “sbotta” su Instagram: “C’è chi va al mare e io…”

Il giornalista e conduttore Alberto Matano ha ormai ripreso a lavorare a pieno ritmo, weekend compresi, ma non senza qualche rimpianto…

Le vacanze estive sono ormai solo un ricordo anche per Alberto Matano. Il noto giornalista e conduttore Rai è tornato ormai da quasi un mese a Roma, dove è impegnato con un’agenda fittissima di impegni di lavoro, dalla conduzione de La Vita in Diretta alla partecipazione a Ballando con le Stelle. Ma a giudicare da quanto ha appena scritto su Instagram, tornerebbe volentieri in riva al mare…

La domenica “bestiale” di Alberto Matano

“C’è chi va al mare e chi dopo il sabato anche la domenica bestiale…” annota Alberto Matano nel suo ultimo posto su Instagram, con tanto di hashtag e iconcine: “#ondasuonda #domenica #alavurá 🔥🕺🏼”. Il tutto accompagnato da una foto di lui sorridente, come a stemperare almeno in parte la vis polemica del suo commento.

Il rientro dalle ferie e la ripresa della vita di tutti i giorni è traumatico per tutti, ma Alberto Matano sembra risentirne in modo particolare, a giudicare dal numero di post social che ha pubblicato sull’argomento. Gli servirà forse ancora un po’ di tempo per abituarsi a “sgobbare” come da routine. I followers, intanto, lo tengono d’occhio…

EDS