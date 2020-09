Voucher pc ed Internet entro fine settembre : fino a 500 euro di bonus

Il bonus volto all’agevolazione per gli acquisti di pc e abbonamenti per la rete potrebbe essere messo a disposizione già da fine settembre.

Arrivano finalmente alcune buone notizie. Ad annunciarle è stata la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano. Con l’okay dato dalla Corte dei Conti, il bonus per l’acquisto di computer e abbonamenti alla rete internet potrà finalmente essere messo a disposizione per i cittadini italiani.

Il voucher, secondo le previsioni, sarà coperto dalla finanza pubblica. La cifra complessiva ottenibile ammonta a ben 500 euro. Tale importo dovrà però essere riscosso in due parti distinte, le quali possono essere soggette a variazioni in base al livello di reddito del beneficiario. Inoltre è bene precisare che il tipo di acquisto coperto dal bonus è quello di reti internet e pc, perciò è valido soltanto in ambito di connettività, non di hardware.

Le famiglie italiane idonee a richiedere l’importo complessivo sono quelle con un Isee al di sotto dei 20.000 euro annui. La cifra sarà suddivisa in 200 euro riservati ad internet, e 300 euro riservati al computer in comodato d’uso. Le famiglie con un reddito compreso tra i 20.000 e i 50.000 euro annui potranno usufruire del bonus tablet e pc, del valore complessivo di 200 euro. Anche le imprese potranno usufruire del voucher, e potrà variare da 500 ai 2000 euro.

Tutti coloro interessati alla riscossione del bonus dovranno rivolgersi all’operatore di telecomunicazioni. Il bonus non è dunque ottenibile direttamente. L’importo sarà erogato dall’operatore stesso, dopo la presentazione delle dovute autocertificazioni e attestati di Isee.

Bonus Internet e pc: presto disponibile

